Все билеты на турнир RCC 14 в Тюмени проданы

Спортивный комплекс «Центральный» в Тюмени впервые в истории примет международный турнир RCC, главным событием которого станет поединок двух легенд — Алексея Кунченко и Глейсона Тибау.



В кассах города уже нет билетов — последний купили несколько минут назад. Те, кто не попадут на трибуны, смогут увидеть шоу в прямом эфире на телеканале UDAR. Сам турнир RCC 14 пройдёт 11 февраля в спортивном комплексе «Центральный».



В карде турнира есть семь поединков с участием тюменцев: кроме Кунченко, в клетку выйдут Тимур Нагибин, Роман Мухамедшин, Иван Романов, Рашад Галайчиев, Хаял Искендеров и Дени Расаев.



Ранее прошло официальное взвешивание перед турниром. Бойцы главного поединка успешно уложились в лимиты весовой категории.