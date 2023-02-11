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Все билеты на турнир RCC 14 в Тюмени проданы

Все билеты на турнир RCC 14 в Тюмени проданы
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Спортивный комплекс «Центральный» в Тюмени впервые в истории примет международный турнир RCC, главным событием которого станет поединок двух легенд — Алексея Кунченко и Глейсона Тибау.

В кассах города уже нет билетов — последний купили несколько минут назад. Те, кто не попадут на трибуны, смогут увидеть шоу в прямом эфире на телеканале UDAR. Сам турнир RCC 14 пройдёт 11 февраля в спортивном комплексе «Центральный».

В карде турнира есть семь поединков с участием тюменцев: кроме Кунченко, в клетку выйдут Тимур Нагибин, Роман Мухамедшин, Иван Романов, Рашад Галайчиев, Хаял Искендеров и Дени Расаев.

Ранее прошло официальное взвешивание перед турниром. Бойцы главного поединка успешно уложились в лимиты весовой категории.

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