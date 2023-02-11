Махачев: Перт, я буду вынужден вас расстроить

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев обратился к болельщикам в зале после успешно пройденной процедуры официального взвешивания и дуэли взглядов с Алексом Волкановски.



«Перт, я провёл здесь 20 дней, но завтра буду вынужден вас расстроить. Спасибо!», — заявил Махачев.



Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.



У Ислама Махачева 23 победы и одна поражение за карьеру в ММА. В активе Волкановски 25 побед и также одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Волкановски — первый номер рейтинга pound-for-pound, Махачев — второй.