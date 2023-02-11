Армянский боец схватил соперника за горло во время дуэли взглядов перед UFC 284. Видео

Армянский боец смешанных единоборств Мелсик Багдасарян и австралиец Джош Кулибао устроили небольшую потасовку во время дуэли взглядов после официальной процедуры взвешивания на UFC 284.



Армянский боец открыто демонстрировал пренебрежение к сопернику и жевал жвачку с широко открытом ртом, а Кулибао в то же время кривлялся и наклонялся к сопернику. В итоге Багдасарян схватил австралийца за горло и оттолкнул его от себя.

Дуэль взглядов Багдасаряна и Кулибао:

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в официальной группе UFC ВКонтакте.

Бой Багдасаряна с Кулибао пройдёт в рамках предварительного карда.



На счету Багдасаряна восемь поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых армянин одержал семь побед и потерпел одно поражение. У Кулибао в ММА десять побед, одно поражение и одна ничья.