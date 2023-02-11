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Гендиректор PFL: считаем, что идеально подходим Нганну. Мы в восторге от переговоров

Гендиректор PFL: считаем, что идеально подходим Нганну. Мы в восторге от переговоров
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Генеральный директор лиги PFL Питер Мюррей сообщил о переговорах с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе, франко-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Мы в восторге от Фрэнсиса и переговоров, которые сейчас ведутся между нами. Его следующая глава станет яркой и для PFL в том числе. Мы считаем, что идеально подходим для Нганну», — приводит слова функционера Insider.

Напомним, в начале этого года стало известно, что Фрэнсис Нганну освободил пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе, отказавшись продлевать контракт с промоушеном. По словам президента UFC Даны Уайта, Нганну мог стать самым высокооплачиваемым тяжеловесом в промоушене.

Фрэнсис Нганну также заявлял о желании попробовать свои силы в профессиональном боксе и назвал предпочитаемых соперников — Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

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