Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову перед UFC 284

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву и Зубайре Тухугову в преддверии турнира UFC 284.



«Вперёд, братья», — написал Нурмагомедов, выложив фотографию с Махачевым, Тухуговым и тренером Хавьером Мендесом.

Хабиб Нурмагомедов с Махачевым, Тухуговым и Мендесом Фото: Личный архив Хабиба Нурмагомедова

Ислам Махачев сразится с австралийцем Алексом Волкановски в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Бой станет главным событием турнира. Ранее бойцы успешно прошли официальную процедуру взвешивания.



Зубайра Тухугов подерётся с бразильцем Элвисом Бреннером. Российский боец провалил взвешивание, не уложившись в лимит лёгкого веса. Стоит отметить, что в октябре прошлого года Тухугов провалил взвешивание в полулёгкой весовой категории и решил перейти в лёгкий вес.