Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову перед UFC 284

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву и Зубайре Тухугову в преддверии турнира UFC 284.
«Вперёд, братья», — написал Нурмагомедов, выложив фотографию с Махачевым, Тухуговым и тренером Хавьером Мендесом.
Хабиб Нурмагомедов с Махачевым, Тухуговым и Мендесом
Фото: Личный архив Хабиба Нурмагомедова
Ислам Махачев сразится с австралийцем Алексом Волкановски в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе. Бой станет главным событием турнира. Ранее бойцы успешно прошли официальную процедуру взвешивания.
Зубайра Тухугов подерётся с бразильцем Элвисом Бреннером. Российский боец провалил взвешивание, не уложившись в лимит лёгкого веса. Стоит отметить, что в октябре прошлого года Тухугов провалил взвешивание в полулёгкой весовой категории и решил перейти в лёгкий вес.
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