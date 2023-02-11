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Зубайра Тухугов ответил на интересные вопросы от UFC

Зубайра Тухугов ответил на интересные вопросы от UFC
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Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов ответил на ряд интересных вопросов от UFC в преддверии поединка с бразильцем Элвисом Бреннером.

Бой пройдёт в лёгком весе на турнире UFC 284. При этом Тухугов провалил взвешивание и отдаст 30% гонорара сопернику.

— Если бы ты мог поменяться именами со знаменитостью, кто бы это был?
— Это я бы был (смеётся).

— Если бы кто-то написал твою биографию, как бы она называлась?
— «Современный колхозник».

— Часто про бойцов говорят «машина». Если ты машина, то какой марки?
— Самая лучшая какая? Bugatti.

— Если бы была возможность сыграть любую роль в кино, что бы ты выбрал?
— Добряк, наверное. Ещё мне нравятся фильмы с Джеки Чаном. В чём-то подобном бы снялся.

— Ты выиграл в лотерею 100 млн долларов. На что ты их потратишь?
— Друзьям. Они сами бы забрали у меня половину по-любому. Люблю помогать добрым и бедным людям. Помогал бы.

— Стал бы ты дружить со своим двойником?
— Его нету. Таких, как я, больше нет.

— Сколько нужно куриц, чтобы убить льва?
— Это же невозможно. Сколько бы их ни было, это же курицы. А лев есть лев. Это невозможно.

— Если бы животные могли говорить, какой из них был бы самым грубым?
— Мне кажется, лев.

— Как называется божья коровка мужского рода?
— Что?! Вообще без понятия, у меня с русским языком по ходу проблемы.

— Когда ты говоришь «у меня нет слов», значит ли это, что у тебя есть слова?
— Я думаю, есть слова. Но это так легко сказать: «Нет слов».

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