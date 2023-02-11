Зубайра Тухугов ответил на интересные вопросы от UFC

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов ответил на ряд интересных вопросов от UFC в преддверии поединка с бразильцем Элвисом Бреннером.



Бой пройдёт в лёгком весе на турнире UFC 284. При этом Тухугов провалил взвешивание и отдаст 30% гонорара сопернику.



— Если бы ты мог поменяться именами со знаменитостью, кто бы это был?

— Это я бы был (смеётся).



— Если бы кто-то написал твою биографию, как бы она называлась?

— «Современный колхозник».



— Часто про бойцов говорят «машина». Если ты машина, то какой марки?

— Самая лучшая какая? Bugatti.



— Если бы была возможность сыграть любую роль в кино, что бы ты выбрал?

— Добряк, наверное. Ещё мне нравятся фильмы с Джеки Чаном. В чём-то подобном бы снялся.



— Ты выиграл в лотерею 100 млн долларов. На что ты их потратишь?

— Друзьям. Они сами бы забрали у меня половину по-любому. Люблю помогать добрым и бедным людям. Помогал бы.



— Стал бы ты дружить со своим двойником?

— Его нету. Таких, как я, больше нет.



— Сколько нужно куриц, чтобы убить льва?

— Это же невозможно. Сколько бы их ни было, это же курицы. А лев есть лев. Это невозможно.



— Если бы животные могли говорить, какой из них был бы самым грубым?

— Мне кажется, лев.



— Как называется божья коровка мужского рода?

— Что?! Вообще без понятия, у меня с русским языком по ходу проблемы.



— Когда ты говоришь «у меня нет слов», значит ли это, что у тебя есть слова?

— Я думаю, есть слова. Но это так легко сказать: «Нет слов».