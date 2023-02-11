Ислам Махачев ответил на ряд необычных вопросов перед титульным боем с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вопросы от UFC в преддверии титульного боя с Алексом Волкановски.



Бой за пояс чемпиона в лёгком дивизионе возглавит турнир UFC 284 в ночь на 12 февраля.



– Если бы ты мог поменяться именами со знаменитостью, кто бы это был?

– Меня и так постоянно путают, Хабиб, Хабиб. Хабиба назвал бы, чтобы люди не путались.



– Если бы кто-то написал твою биографию, как бы она называлась?

– «The Ислам».



– Часто про бойцов говорят «машина». Если ты машина, то какой марки?

– BMW.



– Если бы была возможность сыграть любую роль в кино, что бы ты выбрал?

– Какой-нибудь боевик, где все стреляют.



– Ты выиграл в лотерею 100 млн долларов. На что ты их потратишь.

– Это надо сесть, Ризвану набрать, куда можно вложиться. Или просто дагестанский вариант – купил 10 квартир и сдаёшь их.



– Стал бы ты дружить со своим двойником?

– Конечно! Я бы его на интервью и медиа отправлял. Правда, сначала заставил бы его английский выучить.



– Сколько нужно куриц, чтобы убить льва?

– Она должна быть из KFC, некачественная, острая и очень много. Чтобы он от переедания откинулся.



– Если бы животные могли говорить, какой из них был бы самым грубым?

– Крокодил, наверное.



– Как называется божья коровка мужского рода?

– Тяжелый вопрос. Божий бык, да?



– Когда ты говоришь «у меня нет слов», значит ли это, что у тебя есть слова?

– Да, когда я так говорю, у меня ещё есть слова. Если Тухугов так говорит, значит, у него точно закончился запас.