Ислам Махачев ответил на ряд необычных вопросов перед титульным боем с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вопросы от UFC в преддверии титульного боя с Алексом Волкановски.
Бой за пояс чемпиона в лёгком дивизионе возглавит турнир UFC 284 в ночь на 12 февраля.
– Если бы ты мог поменяться именами со знаменитостью, кто бы это был?
– Меня и так постоянно путают, Хабиб, Хабиб. Хабиба назвал бы, чтобы люди не путались.
– Если бы кто-то написал твою биографию, как бы она называлась?
– «The Ислам».
– Часто про бойцов говорят «машина». Если ты машина, то какой марки?
– BMW.
– Если бы была возможность сыграть любую роль в кино, что бы ты выбрал?
– Какой-нибудь боевик, где все стреляют.
– Ты выиграл в лотерею 100 млн долларов. На что ты их потратишь.
– Это надо сесть, Ризвану набрать, куда можно вложиться. Или просто дагестанский вариант – купил 10 квартир и сдаёшь их.
– Стал бы ты дружить со своим двойником?
– Конечно! Я бы его на интервью и медиа отправлял. Правда, сначала заставил бы его английский выучить.
– Сколько нужно куриц, чтобы убить льва?
– Она должна быть из KFC, некачественная, острая и очень много. Чтобы он от переедания откинулся.
– Если бы животные могли говорить, какой из них был бы самым грубым?
– Крокодил, наверное.
– Как называется божья коровка мужского рода?
– Тяжелый вопрос. Божий бык, да?
– Когда ты говоришь «у меня нет слов», значит ли это, что у тебя есть слова?
– Да, когда я так говорю, у меня ещё есть слова. Если Тухугов так говорит, значит, у него точно закончился запас.
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