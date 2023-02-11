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Экс-боец UFC Тимур Валиев опубликовал фото с юным Исламом Махачевым

Экс-боец UFC Тимур Валиев опубликовал фото с юным Исламом Махачевым
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Бывший боец UFC Тимур Валиев, выступавший в легчайшей весовой категории, опубликовал в социальных сетях фотографию с юным Исламом Махачевым.

«Я всё прошу у Всевышнего, но он всегда даёт мне больше», — написал Валиев под фото, отметив Ислама Махачева.

Фото: Личный архив Тимура Валиева

Бой Ислама Махачева и Алекса Волкановски за титул чемпиона UFC в лёгком весе, которым владеет россиянин, возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте, Австралия.

У Ислама Махачева 23 победы и одно поражение за карьеру в ММА. В активе Волкановски 25 побед и также одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

Алекс Волкановски — первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий, Ислам Махачев — на втором месте.

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