Родригес ответил, готов ли он к бою с Забитом Магомедшариповым, если тот вернётся в ММА

Мексиканский боец Яир Родригес ответил на вопрос, готов ли он встретиться, наконец, в октагоне с Забитом Магомедшариповым, если тот решит вернуться в ММА и в UFC.
«Хочу ли я побиться с Забитом? Да, конечно. Но это будет несправедливо. Он захочет получить титульник только потому, что у нас с ним есть какая-то история и мы должны были биться. И тут я завоевал титул, и он такой: о, я вернулся. Нет, так это не работает. Ему нужно будет побить кого-то ещё. Если, конечно, он вернётся. а так, да, я всегда хотел с ним побиться.
Я не раз говорил это и повторю ещё. В тот момент, когда наш бой должен был состояться, он этого не заслуживал. У меня было семь боёв в UFC, а у него — два. Я занимал седьмую строчку в дивизионе, он — 14-ю. Он не заслуживал поединка со мной, поскольку был не на нужном уровне. И он окажется в той же ситуации, если решит вернуться», — сказал Родригес в беседе с журналистами.
На турнире UFC 284 Яир Родригес подерётся с Джошем Эмметтом за временный титул чемпиона в полулёгком весе.
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