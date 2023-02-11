Усман Нурмагомедов сделал прогноз на бой Махачева с Волкановски

Действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



«Думаю, в первом раунде Ислам будет его изучать, наблюдать за движениями. Но во втором и третьем раунде, как мне кажется, Махачев покажет Волкановски, кто он на самом деле. Он окажет большое давление, проведёт тейкдаун, возможно, задушит Волкановски. Возможно, будет добивать в ground-and-pound, но я предвижу победу Ислама.



Понимаю, Волкановски — тоже жёсткий парень, он первый номер в рейтинге P4P, но Ислам — зверь. Поверьте мне. У него высокий бойцовский IQ, отличное представление о боях. Махачев представляет, что будет делать, а потом делает это», — приводит слова Нурмагомедова MiddleEasy.



Бой Махачева с Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля на UFC 284.