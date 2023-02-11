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«Пока что втягиваюсь». Минеев рассказал о своих буднях в зоне СВО

«Пока что втягиваюсь». Минеев рассказал о своих буднях в зоне СВО
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в своих социальных сетях рассказал о своих буднях в зоне СВО.

«Друзья, приветствую! Давно не выходил с вами на прямую связь. У меня, с одной стороны, глобальные перемены, а с другой — я вернулся в прежнюю, непростую, но интересную среду. Нахожусь среди профессионалов своего дела и просто настоящих мужиков.

Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Время от времени буду сообщать вам о себе и о среде. Пока что втягиваюсь. Сейчас возможности следить за новостями и событиями, к сожалению, нет. Поэтому напишите в комментарии три вопроса на острые темы, которые вы хотите, чтобы я прокомментировал.

Как будет свободная минута, обязательно всё почитаю и отвечу», — написал Минеев в своих социальных сетях.

Напомним, Минеев получил повестку в связи с частичной мобилизацией в России, которая проводилась в прошлом году. Владимиру была предоставлена бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, российский боец подписал контракт.

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