«Пока что втягиваюсь». Минеев рассказал о своих буднях в зоне СВО

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в своих социальных сетях рассказал о своих буднях в зоне СВО.



«Друзья, приветствую! Давно не выходил с вами на прямую связь. У меня, с одной стороны, глобальные перемены, а с другой — я вернулся в прежнюю, непростую, но интересную среду. Нахожусь среди профессионалов своего дела и просто настоящих мужиков.



Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Время от времени буду сообщать вам о себе и о среде. Пока что втягиваюсь. Сейчас возможности следить за новостями и событиями, к сожалению, нет. Поэтому напишите в комментарии три вопроса на острые темы, которые вы хотите, чтобы я прокомментировал.



Как будет свободная минута, обязательно всё почитаю и отвечу», — написал Минеев в своих социальных сетях.



Напомним, Минеев получил повестку в связи с частичной мобилизацией в России, которая проводилась в прошлом году. Владимиру была предоставлена бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, российский боец подписал контракт.