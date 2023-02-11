«Ему нравится ронять людей». Экс-чемпион ONE FC — о титульном бое Малыхина

Экс-чемпион ONE FC бразилец Адриано Мораес поделился ожиданиями от титульного поединка тяжеловесов Аржана Буллара и Анатолия Малыхина, который состоится 24 марта в Сингапуре.

«Нас ждёт потрясающий титульный бой. Анатолий Малыхин уже показал, почему он является одним из лучших тяжеловесов в мире. Он настоящий художник нокаутов. Ему нравится находиться в клетке, и вы можете убедиться в этом во время боёв. Он любит свою работу, и он любит ронять людей», – приводит слова Мораеса SCMP MMA.

Аржану Буллару 36 лет. Канадец является чемпионом ONE FC в тяжёлом весе. На счету бойца в MMA 11 побед и одно поражение.

Анатолию Малыхину 35 лет. Россиянин является временным чемпионом ONE FC в тяжёлом весе. На счету бойца в MMA 11 побед и ни одного поражения.