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«Ему нравится ронять людей». Экс-чемпион ONE FC — о титульном бое Малыхина

«Ему нравится ронять людей». Экс-чемпион ONE FC — о титульном бое Малыхина
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Экс-чемпион ONE FC бразилец Адриано Мораес поделился ожиданиями от титульного поединка тяжеловесов Аржана Буллара и Анатолия Малыхина, который состоится 24 марта в Сингапуре.

«Нас ждёт потрясающий титульный бой. Анатолий Малыхин уже показал, почему он является одним из лучших тяжеловесов в мире. Он настоящий художник нокаутов. Ему нравится находиться в клетке, и вы можете убедиться в этом во время боёв. Он любит свою работу, и он любит ронять людей», – приводит слова Мораеса SCMP MMA.

Аржану Буллару 36 лет. Канадец является чемпионом ONE FC в тяжёлом весе. На счету бойца в MMA 11 побед и одно поражение.

Анатолию Малыхину 35 лет. Россиянин является временным чемпионом ONE FC в тяжёлом весе. На счету бойца в MMA 11 побед и ни одного поражения.

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