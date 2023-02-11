В команде Бетербиева высказались о бое с Биволом

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, заявил, что поединок с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом является единственным боем, интересным их команде.

«По правде сказать, нас интересует только Бивол. Мы хотим заполучить четвёртый пояс, это то, чего нам не хватает. Мы позволим промоутерам рассмотреть эту возможность, а затем решим, что делать дальше», – приводит слова Рэмси Le Journal de Montreal.

В своём последнем бою, состоявшемся в ночь с 28 на 29 января в Лондоне (Великобритания), Бетербиев досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда (23-3, 22 KO), одержав восьмую победу в чемпионских боях за карьеру.

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