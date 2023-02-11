«Боевой ирландец». Конор Макгрегор опубликовал фото спарринга

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор продолжает поддерживать форму в преддверии ожидаемого возвращения. Так, боец опубликовал в социальных сетях фотографии спарринга, традиционно не забыв похвастаться актуальной формой.
«Безумный ангел, боевой ирландец. Я скучаю по тебе, Америка», – написал Макгрегор.
Фото: из личного архива Конора Макгрегора
Фото: из личного архива Конора Макгрегора
Фото: из личного архива Конора Макгрегора
Фото: из личного архива Конора Макгрегора
Фото: из личного архива Конора Макгрегора
Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.
Ранее чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев назвал положительную сторону в организации боя Макгрегора и Чендлера.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку
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