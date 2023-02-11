Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор дал совет Волкановски перед боем с Махачевым

Конор Макгрегор дал совет Волкановски перед боем с Махачевым
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор обратился к лидеру рейтинга pound-for-pound организации австралийцу Алексу Волкановски перед его поединком с действующим обладателем титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Целься головой в грудь. Стань шаром для боулинга», – написал Макгрегор в социальных сетях.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего же на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.

Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и провёл четыре защиты. Всего же на счету бойца 12 побед и ни одного поражения в UFC.

Новость по теме
Как завершится бой Алекса Волкановски и Ислама Махачева?
Уникальный бой Махачева! Ислам вернёт в Россию титул лучшего бойца мира. LIVE Уникальный бой Махачева! Ислам вернёт в Россию титул лучшего бойца мира. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023