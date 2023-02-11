Конор Макгрегор дал совет Волкановски перед боем с Махачевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор обратился к лидеру рейтинга pound-for-pound организации австралийцу Алексу Волкановски перед его поединком с действующим обладателем титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.
«Целься головой в грудь. Стань шаром для боулинга», – написал Макгрегор в социальных сетях.
Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего же на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.
Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и провёл четыре защиты. Всего же на счету бойца 12 побед и ни одного поражения в UFC.
- 11 февраля 2023
-
20:36
-
20:14
-
19:59
-
19:52
-
19:41
-
18:55
-
18:08
-
17:56
-
17:43
-
17:17
-
17:17
-
17:00
-
16:56
-
16:20
-
15:32
-
15:11
-
14:42
-
14:22
-
14:03
-
13:24
-
13:14
-
12:43
-
12:20
-
12:12
-
11:59
-
11:32
-
10:40
-
10:24
-
09:52
-
09:31
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
08:00
-
07:50