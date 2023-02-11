Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гвоздик: сделаю так, чтобы поединок с Биволом состоялся

Гвоздик: сделаю так, чтобы поединок с Биволом состоялся
Комментарии

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 KO), готовящийся вернуться на профессиональный ринг после двух с половиной лет отсутствия, высказался о потенциальном поединке с российским чемпионом Дмитрием Биволом.

«Здорово снова почувствовать эту атмосферу… очень взволнован. Изменю ли я ситуацию в дивизионе? Надеюсь, что так и получится. Сейчас же я хочу испытать себя после без малого трёх лет отсутствия.

Как бы сложился мой поединок с Биволом? Давайте организуем его и посмотрим, что произойдёт. Я за, без сомнений. Сейчас у него другие проблемы, но я сделаю так, чтобы этот бой состоялся», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Against The Ropes Podcast.

Новость по теме
Бенавидес: знаю, что происходило на моих спаррингах с Биволом. Я нокаутирую его

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023