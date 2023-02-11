Гвоздик: сделаю так, чтобы поединок с Биволом состоялся
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 KO), готовящийся вернуться на профессиональный ринг после двух с половиной лет отсутствия, высказался о потенциальном поединке с российским чемпионом Дмитрием Биволом.
«Здорово снова почувствовать эту атмосферу… очень взволнован. Изменю ли я ситуацию в дивизионе? Надеюсь, что так и получится. Сейчас же я хочу испытать себя после без малого трёх лет отсутствия.
Как бы сложился мой поединок с Биволом? Давайте организуем его и посмотрим, что произойдёт. Я за, без сомнений. Сейчас у него другие проблемы, но я сделаю так, чтобы этот бой состоялся», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Against The Ropes Podcast.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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