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Результаты турнира RCC 14: Кунченко — Тибау

Результаты турнира RCC 14: Кунченко — Тибау
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Завершился турнир по смешанным единоборствам RCC 14, прошедший в Тюмени. В главном событии бывший боец UFC россиянин Алексей Кунченко встретился с бразильцем Глейсоном Тибау.

RCC 14: Результаты

Сергей Стародуб победил Дени Расаева техническим нокаутом (раунд 1, 3:45).

Дмитрий Киреев победил Владислава Фунтова единогласным решением.

Ахмед Саралиев победил Фуркана Коча удушающим приёмом (раунд 2, 2:18).

Максим Лылов победил Хаяла Искендерова техническим нокаутом (раунд 2, 3:13).

Сергей Курбатов победил Николая Загребельного нокаутом (раунд 1, 1:07).

Илья Ерастов победил Рашада Галайчиева единогласным решением.

Гаджи Абдулкадиров победил Ивана Романова единогласным решением.

Рахим Мидаев победил Дениса Лаврентьева нокаутом (раунд 1, 2:26).

Кристиан Фролич победил Романа Мухамедшина техническим нокаутом (отказ от продолжения) — (Раунд 1, 5:00)

Тимур Нагибин победил Ронни Торреса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Алексей Кунченко победил Глейсона Тибау единогласным решением (29-28, 29-28, 30-28).

«Бой Исмаилова и Шлеменко не понравился, драка двух мужиков». Интервью с Алексеем Кунченко «Бой Исмаилова и Шлеменко не понравился, драка двух мужиков». Интервью с Алексеем Кунченко
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