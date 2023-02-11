Результаты турнира RCC 14: Кунченко — Тибау

Завершился турнир по смешанным единоборствам RCC 14, прошедший в Тюмени. В главном событии бывший боец UFC россиянин Алексей Кунченко встретился с бразильцем Глейсоном Тибау.
RCC 14: Результаты
Сергей Стародуб победил Дени Расаева техническим нокаутом (раунд 1, 3:45).
Дмитрий Киреев победил Владислава Фунтова единогласным решением.
Ахмед Саралиев победил Фуркана Коча удушающим приёмом (раунд 2, 2:18).
Максим Лылов победил Хаяла Искендерова техническим нокаутом (раунд 2, 3:13).
Сергей Курбатов победил Николая Загребельного нокаутом (раунд 1, 1:07).
Илья Ерастов победил Рашада Галайчиева единогласным решением.
Гаджи Абдулкадиров победил Ивана Романова единогласным решением.
Рахим Мидаев победил Дениса Лаврентьева нокаутом (раунд 1, 2:26).
Кристиан Фролич победил Романа Мухамедшина техническим нокаутом (отказ от продолжения) — (Раунд 1, 5:00)
Тимур Нагибин победил Ронни Торреса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Алексей Кунченко победил Глейсона Тибау единогласным решением (29-28, 29-28, 30-28).
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