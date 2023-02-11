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«Я тот парень с поясом, который хочет заполучить тебя». Бейдер обратился к Нганну

«Я тот парень с поясом, который хочет заполучить тебя». Бейдер обратился к Нганну
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Действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) американский ветеран Райан Бейдер обратился к бывшему обладателю титула UFC камерунцу Фрэнсису Нганну.

«Если он откажется от предложения UFC, то перейдёт в бокс. Вы знаете, многие парни уходят из MMA, но у них нет Тайсона Фьюри, желающего подраться, в отличие от Нганну. В Bellator хотели бы заполучить его. Как и я.

Посмотрим, куда он отправится. Вернётся ли он в MMA? Не знаю… Я действительно считаю, что он перейдёт в бокс. Но если он останется в MMA, то я – тот самый парень с титулом», – сказал Бейдер в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире Bellator 290, Бейдер досрочно остановил в первом раунде россиянина Фёдора Емельяненко.

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