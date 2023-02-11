Умар Нурмагомедов обратился к Махачеву и Тухугову перед UFC 284
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Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов обратился в социальных сетях к одноклубникам Исламу Махачеву и Зубайре Тухугову, готовящимся выступить на турнире UFC 284 в Перте (Австралия).
«Я желаю вам всего наилучшего, братья мои», – написал Нурмагомедов, прикрепив совместную фотографию.
Фото: из личного архива Умара Нурмагомедова
Напомним, Ислам Махачев проведёт дебютную защиту чемпионского титула в лёгком весе (до 70 кг) против австралийца Алекса Волкановски. Тухугов, также в рамках лёгкого веса, сразится с бразильцем Элвисом Оливейрой.
Ранее бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Андрей Корешков объяснил, как Волкановски может победить Махачева.
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