Чарльз Оливейра оценил шансы на апсет в бою Махачева и Волкановски

Бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от поединка между действующими чемпионами организации Исламом Махачевым и Алексом Волкановски. Бой состоится на выходных в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.

«И снова всё дело в сочетании стилей. Ислам попытается перевести бой на землю. Волкановски попытается остаться на ногах. Это бой стилей, и победит тот, чей стиль окажется сильней.

У нас неблагодарный вид спорта. Нельзя позволять себе заигрываться. Потому что спорт заставит вас заплатить за это. Хотя я не думаю, что Махачев сделает это в первой защите», – цитирует Оливейру Sports Illustrated.

Ранее бывший чемпион Bellator Андрей Корешков объяснил, как Волкановски может победить Махачева.

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