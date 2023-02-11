Волкановски назвал цель, которой хочет достичь первым в UFC

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски, готовящийся сразиться за титул в лёгком дивизионе (до 70 кг), заявил, что намерен стать первым бойцом-мужчиной в истории промоушена, который проведёт защиты титулов в двух весовых категориях.

«Я пообещал, что оба дивизиона не будут простаивать, а я человек слова. И я всегда был таким. Я всегда был таким, и это то, что я буду делать.

Я хочу, чтобы 2023 год был активным, поскольку он определит моё наследие. И о нём будут говорить. Вот почему мне нужно оставаться активным. Я хотел бы соревноваться в обоих дивизионах. И я сделаю это», – приводит слова Волкановски TMZ.

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