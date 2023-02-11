Биспинг: была серьёзная вероятность, что Махачев не уложится в вес
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Бывший чемпион UFC, а ныне сотрудник организации британец Майкл Биспинг поделился инсайдерской информацией.
По словам Биспинга, работающего на турнире UFC 284 в Перте (Австралия) в качестве комментатора, чемпион в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев тяжело справился с весогонкой перед боем с Алексом Волкановски.
«Прошёл слух, что ему пришлось тяжело. Он был одним из последних, кто спустился на взвешивание. И продюсеры сказали нам: «Будьте готовы, есть серьёзная вероятность, что Ислам не уложится в вес», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее звёздный ирландский экс-чемпион Конор Макгрегор дал совет Волкановски перед боем с Махачевым.
Новость по темеКонор Макгрегор дал совет Волкановски перед боем с Махачевым
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