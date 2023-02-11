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Волкановски: Махачев — ребёнок по сравнению с тяжеловесами, которых я видел в регби

Волкановски: Махачев — ребёнок по сравнению с тяжеловесами, которых я видел в регби
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Алекс Волкановски, готовящийся в эти выходные на турнире UFC 284 бросить вызов действующему обладателю титула на категорию выше Исламу Махачеву, не считает, что преимущество россиянина в габаритах станет критическим в их бою.

По мнению австралийца, его опыт игры в регби поможет ему справиться с более крупным соперником.

«Да, он больше меня, его рост около 178 см, и я поднимаюсь в весе. Но я уже делал это раньше. Ислам – ребёнок по сравнению с тяжеловесами, которых я видел в регби», – цитирует Волкановски ESPN.

Ранее звёздный ирландский экс-чемпион Конор Макгрегор дал совет Волкановски перед боем с Махачевым.

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