Джамал Хилл объяснил, почему Прохазка совершил ошибку, освободив титул UFC

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл объяснил, почему, по его мнению, бывший обладатель титула Иржи Прохазка совершил ошибку, отказавшись от пояса из-за травмы плеча.
Напомним, Прохазка не смог сразиться с бразильцем Гловером Тейшейрой, после чего заявил об отказе от титула, в результате чего за него подрался Хилл.
«Я не знаю, чуваки… Это не только плохое решение с точки зрения наследия, но ещё и плохой бизнес-ход. Потому что свой следующий поединок ты проведёшь в качестве претендента. И ты не получишь прежние цифры PPV. И не получишь прежний гонорар», – сказал Хилл в подкасте Джо Рогана.
Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, при каком условии Джон Джонс станет величайшим бойцом в истории MMA.
Прохазка — Хиллу: поздравляю! Я иду за тобой!
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