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Олейник ответил, испортил ли Фёдор Емельяненко наследие из-за поражения от Бейдера

Олейник ответил, испортил ли Фёдор Емельяненко наследие из-за поражения от Бейдера
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Российский ветеран смешанных единоборств и боец UFC Алексей Олейник высказался о поражении легендарного соотечественника Фёдора Емельяненко в бою за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером в начале февраля.

Напомним, Бейдер победил техническим нокаутом в первом раунде, нанеся Емельяненко седьмое поражение в карьере.

«Одним, двумя поражениями нельзя испортить наследие. Можно испортить, если пойдёт какая-то систематика. Как говорится, головой в стену бьёшься: выходишь и проигрываешь, выходишь и проигрываешь… Или проигрываешь совсем никому, скандальным личностям с плохой репутацией – не бойцам. А если проиграл сильному бойцу, какая разница? Разве у Фёдора нет побед над известными соперниками? Он выигрывал у легенд», – сказал Олейник в интервью «РБ Спорт».

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