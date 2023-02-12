Стивенсон: Ломаченко смотрелся ужасно в последнем бою. Хэйни даст ему прикурить
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Бывший обладатель титулов в двух весовых категориях и призёр Олимпийских игр, непобеждённый американский легковес Шакур Стивенсон высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира между соотечественником Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO).
«Я считаю, что на данный момент Ломаченко является слишком маленьким для лёгкого веса. И он стареет. Мне показалось, что он смотрелся ужасно в своём последнем бою.
Как по мне, Дэвин даст ему прикурить. Он будет удерживать его на передней руке всю ночь, будет двигаться и выбрасывать правые прямые. Он перебоксирует его. Дэвин слишком большой и быстрый», – сказал Стивенсон в интервью Ringside Views.
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