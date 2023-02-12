Тухугов проиграл Бренеру в стартовом поединке UFC 284

В Австралии проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В рамках раннего предварительного карда в лёгком весе дебютировал Зубайра Тухугов, который встретился с бразильцем Элвисом Бренером.

Бой продлился все три раунда. Раздельным решением победу одержал бразильский боец.

Напомним, россиянин провалил взвешивание и потеряет 20-30 процентов от своего гонорара.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с австралийцем Александером Волкановски. В соглавном бою Яир Родригес и Джош Эммет поспорят за титул временного чемпиона в полулёгком весе.

Ислам Махачев — Александр Волкановски

Яир Родригес — Джош Эмметт

Джек Делла Маддалена — Рэнди Браун

Джастин Тафа — Паркер Портер

Джимми Крут — Алонзо Менифилд