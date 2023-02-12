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Тухугов проиграл Бренеру в стартовом поединке UFC 284

Тухугов проиграл Бренеру в стартовом поединке UFC 284
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В Австралии проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В рамках раннего предварительного карда в лёгком весе дебютировал Зубайра Тухугов, который встретился с бразильцем Элвисом Бренером.

Бой продлился все три раунда. Раздельным решением победу одержал бразильский боец.

Напомним, россиянин провалил взвешивание и потеряет 20-30 процентов от своего гонорара.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с австралийцем Александером Волкановски. В соглавном бою Яир Родригес и Джош Эммет поспорят за титул временного чемпиона в полулёгком весе.

Ислам Махачев — Александр Волкановски
Яир Родригес — Джош Эмметт
Джек Делла Маддалена — Рэнди Браун
Джастин Тафа — Паркер Портер
Джимми Крут — Алонзо Менифилд

UFC 2023. UFC 284, Перт, Австралия
Зубайра Тухугов - Элвис Бренер (W)
12 февраля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Элвис Бреннер
Окончено
SD
Зубайра Тухугов
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