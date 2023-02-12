Тухугов проиграл Бренеру в стартовом поединке UFC 284

В Австралии проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В рамках раннего предварительного карда в лёгком весе дебютировал Зубайра Тухугов, который встретился с бразильцем Элвисом Бренером.
Бой продлился все три раунда. Раздельным решением победу одержал бразильский боец.
Напомним, россиянин провалил взвешивание и потеряет 20-30 процентов от своего гонорара.
В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с австралийцем Александером Волкановски. В соглавном бою Яир Родригес и Джош Эммет поспорят за титул временного чемпиона в полулёгком весе.
Ислам Махачев — Александр Волкановски
Яир Родригес — Джош Эмметт
Джек Делла Маддалена — Рэнди Браун
Джастин Тафа — Паркер Портер
Джимми Крут — Алонзо Менифилд
- 12 февраля 2023
-
04:01
-
03:21
-
02:43
-
02:38
-
01:16
-
00:59
-
00:50
-
00:28
-
00:15
- 11 февраля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:00
-
22:49
-
22:25
-
21:50
-
21:00
-
20:45
-
20:36
-
20:14
-
19:59
-
19:52
-
19:41
-
18:55
-
18:08
-
17:56
-
17:43
-
17:17
-
17:17
-
17:00
-
16:56
-
16:20
-
15:32
-
15:11
-
14:42
-
14:22