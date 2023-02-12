Джош Эмметт признался, что будет болеть за Волкановски в бою с Махачевым

Боец UFC Джош Эмметт признался, что будет болеть за Александера Волкановски в его поединке с Исламом Махачевым.
«Я считаю, что Волкановски заслуживает свой титульный шанс в лёгком весе. Он непобеждённый боец в UFC. У него сумасшедшая победная серия. Он номер один вне зависимости от весовых категорий. Многим людям хотелось бы достичь такого статуса. Он этого заслуживает. В конце концов мы собираемся провести бой.
Я думаю, что если он завоюет титул в лёгком весе, то вернутсЯ в полулёгкий. Он великий чемион, отличный парень и он хочет этого. Он хочет попытаться виыграть титул и постараться быть активным в обоих дивизионах, держать их в движении. Мы такого ещё не видели, но я верю, что будет делать так.
Многие люди считают, что ему не победить. Я знаю, насколько хорош Ислам Махачев, но я определённо не сбрасываю со счетов Волкановски. Обычно мне неважно, кто победит, но в этой ситуации я точно болею за Волкановски. Если я выиграю титул, а он победит Ислама, то нас ждёт грандиозный бой», — приводит слова Джоша Эмметта MMAFighting.
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