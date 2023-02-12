Стали известны судейские записки боя Тухугов – Бренер на турнире UFC 284

Стали известны судейские записки боя между россиянином Зубайрой Тухуговым и бразильцем Элвисом Бренером в рамках раннего предварительного карда на турнире UFC 284.
Напомним, бой завершился победой бразильца раздельным решением судей.
Бари Фоули отдал победу Тухугову – 29:28. Судьи Дерек Клири и Эван Филд победителем боя посчитали Бренера – 29:28 и 30:27 соответственно.
Напомним, россиянин провалил взвешивание и потеряет 20-30 процентов от своего гонорара.
Для Тухугова это поражение стало шестым в смешанных единоборствах. Ранее он одержал 20 побед и один бой завершился вничью.
В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с австралийцем Александером Волкановски.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC
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