Стали известны судейские записки боя Тухугов – Бренер на турнире UFC 284

Стали известны судейские записки боя между россиянином Зубайрой Тухуговым и бразильцем Элвисом Бренером в рамках раннего предварительного карда на турнире UFC 284.

Напомним, бой завершился победой бразильца раздельным решением судей.

Бари Фоули отдал победу Тухугову – 29:28. Судьи Дерек Клири и Эван Филд победителем боя посчитали Бренера – 29:28 и 30:27 соответственно.

Напомним, россиянин провалил взвешивание и потеряет 20-30 процентов от своего гонорара.

Для Тухугова это поражение стало шестым в смешанных единоборствах. Ранее он одержал 20 побед и один бой завершился вничью.

В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с австралийцем Александером Волкановски.

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC