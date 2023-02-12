Матч-центр Новости Махачев – Волкановски Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа рассказал, из-за каких слов Усика выбросил свои чемпионские пояса с ринга

Джошуа рассказал, из-за каких слов Усика выбросил свои чемпионские пояса с ринга
Комментарии

Британский боксёр, бывший чемпион мира Энтони Джошуа объяснил, почему выбросил свои чемпионские пояса с ринга после поражения в реванше с украинцем Александром Усиком.

«Тогда были определенные вещи на ринге, которые были сказаны Усиком. Это не оправдания. Он сказал: «Ты большой и сильный». Помните, многим спортсменам из африканско-карибского сообщества говорят, что они сильны. И я чувствую, что это довольно унизительно, потому что о твоём таланте не вспомнинают.

«Я знаю об этом, потому что я темнокожий боец. Поэтому, когда он сказал, что я большой и сильный, это было похоже на тревожный звоночек. Так что в то время меня просто задевало множество вещей. Но это были просто чистые, необработанные эмоции», — приводит слова Джошуа Boxing Social.

Напомним, в августе 2022 года Усик победил Джошуа, сохранив титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий

Усик уже победил Фьюри «на его поле». Украинец ведёт 1:0 в футболе Усик уже победил Фьюри «на его поле». Украинец ведёт 1:0 в футболе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023