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Умар Нурмагомедов: бойцы заслуживают квалифицированных и справедливых судей

Умар Нурмагомедов: бойцы заслуживают квалифицированных и справедливых судей
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Непобежденный российский боец смешанных боевых искусств Умар Нурмагомедов негативно отреагировал на спорное решение судей в матче россиянина Зубайры Тухугова и бразильца Элвиса Бренера Оливейры.

«При всем уважении к UFC, бойцы проходят через много, чтобы добраться до этой позиции и драться. Они заслуживают квалифицированных и справедливых судей», — написал Умар в своих социальных сетях.

В ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Arena» в австралийском городе Перт проходит грандиозное мероприятие – UFC 284. В главном бою вечера сойдутся два чемпиона организации – Ислам Махачев и Александр Волкановски. А первым в программе турнира значился поединок, в котором сразились Тухугов и Оливейра. Тухугов проиграл раздельным решением судей, что вызвало недовольство у многих болельщиков.

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