Белал Мухаммад про решение судей в бою Тухугова: вау, ужасное решение.
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Американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения, представитель полусредней весовой категории Белал Мухаммад негативно отреагировал на спорное решение судей в матче россиянина Зубайры Тухугова и бразильца Элвиса Бренера Оливейры.
«Вау, ужасное решение», — написал Мухаммад в своих социальных сетях.
В ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Arena» в австралийском городе Перт проходит грандиозное мероприятие – UFC 284. В главном бою вечера сойдутся два чемпиона организации – Ислам Махачев и Александр Волкановски. А первым в программе турнира значился поединок, в котором сразились Тухугов и Оливейра. Тухугов проиграл раздельным решением судей, что вызвало недовольство у многих болельщиков.
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