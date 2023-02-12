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Яир Родригес победил Джоша Эмметта в соглавном бою UFC 284

Яир Родригес победил Джоша Эмметта в соглавном бою UFC 284
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В Перте (Австралия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В рамках главного карда за титул временного чемпиона в полулёгком весе встретились мексиканец Яир Родригес и американец Джош Эмметт.

Поединок завершился победой мексиканца удушающим приемом во втором раунде. Родригес исполнил эффектный приём треугольник, который принёс ему победу. Это первый раз, когда Родригес побеждает приёмом в своей карьере UFC. Это является также и первым разом, когда Эмметт проигрывает приёмом.

Таким образом, для Яира Родригеса это стала 15 победа в карьере при трёх поражениях. Временный титул в полулёгком весе стал первым в карьере Яира. Поединок стал всего третьим поражением для Эмметта в карьере при 18 победах.

UFC 2023. UFC 284, Перт, Австралия
Яир Родригес (W) - Джош Эмметт
12 февраля 2023, воскресенье. 07:15 МСК
Яир Родригес
Окончено
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Джош Эмметт
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