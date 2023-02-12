«Судья должен быть отправлен в тюрьму». Менеджер Махачева – о бое Тухугова

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева Ризван Магомедов описал одной фразой поражение Зубайры Тухугова в бою с бразильцем Элвисом Бренером.



«Этот судья должен быть отправлен в тюрьму», – написал Магомедов в социальной сети.



Бари Фоули отдал победу Тухугову – 29:28. Судьи Дерек Клири и Эван Филд победителем боя посчитали Бренера – 29:28 и 30:27 соответственно.



Напомним, россиянин провалил взвешивание и потеряет 20-30 процентов от своего гонорара.



Для Тухугова это поражение стало шестым в смешанных единоборствах. Ранее он одержал 20 побед и один бой завершился вничью.



В главном поединке турнира россиянин Ислам Махачев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с австралийцем Александером Волкановски.