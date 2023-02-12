Джавид Башарат про решение судей в бою Тухугова: эти судьи — серьёзная проблема

Британский боец смешанных единоборств афганистанского происхождения Джавид Башарат негативно отозвался о спорном решении судей в матче россиянина Зубайры Тухугова и бразильца Элвиса Бренера Оливейры.

«Я только что посмотрел матч Зубайры Тухугова и просто не понимаю как Зубайра проиграл тот бой. Эти судьи — серьёзная проблема», — написал Башарат в своих социальных сетях.

В ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Arena» в австралийском городе Перт проходит грандиозное мероприятие – UFC 284. В главном бою вечера сойдутся два чемпиона организации – Ислам Махачев и Александр Волкановски. А первым в программе турнира значился поединок, в котором сразились Тухугов и Оливейра. Тухугов проиграл раздельным решением судей, что вызвало недовольство у многих болельщиков.