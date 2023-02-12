Зрители встретили недовольным гулом выход Махачева

В главном бою UFC 204 зрители негативно встретили выход российского бойца смешанных боевых искусств Ислама Махачева.

В ночь с 11 на 12 февраля на «RAC Arena» в австралийском городе Перт проходит грандиозное мероприятие – UFC 284. В главном бою вечера сойдутся два чемпиона организации – Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Это уникальный случай, когда встречаются два человека занимающие первые две строчки в рейтинге лучших бойцов в независимости от весовой категории.

Ислам Махачев является чемпионом UFC в лёгком весе, всего на его счету 23 победы и одно поражение и занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC в независимости от весовой категории. Александр Волкановски в свою очередь чемпион UFC в полулёгком весе и первая строчка в том же рейтинге. В его активе 25 побед и одно поражение.