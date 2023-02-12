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Махачев — о Волкановски: это такой маленький, но очень жёсткий соперник

Махачев — о Волкановски: это такой маленький, но очень жёсткий соперник
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Российский боец смешанных боевых искусств и победитель прошедшего в Перте (Австралия) главного боя UFC 284 Ислам Махачев высказался о своём противнике, австралийском бойце Александре Волкановски.

«Это такой маленький, но очень жёсткий соперник. Мне нужны такие бои, я должен доказывать. Меня удивило, насколько он был готов. Я думал, на настиле всё будет гораздо легче. Это был очень жёсткий соперник. Я очень рад, что победил. Именно такие соперники мне нужны», — сказал Махачев в интервью после боя.

Махачев победил единогласным решением судей.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.

Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.

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