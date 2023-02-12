Махачев: я – лучший вне категорий, готов сразиться с любым

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал свою победу над Александром Волкановски в главном бою UFC 284.



«Нравится вам или нет, но я лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории. Мне нужен реальный претендент, не фейковый. Я готов сразиться с любым соперником», – сказал Махачев после боя.



Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.



Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.