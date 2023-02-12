Ислам Махачев – обладатель самой длинной победной серии в UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски, взяв верх единогласным решением судей в главном бою UFC 284.



Махачев одержал в UFC 12 побед подряд. Теперь Ислам — не только лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий, но и обладатель самой длинной победной серии.



Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.



Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.

Напомним, это был первый бой Махачева, когда в его углу не было наставника Хабиба Нурмагомедова.