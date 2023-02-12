Опубликованы судейские записки боя Махачева с Волкановски

В Перте завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



Бой закончился победой российского бойца единогласным решением судей.



Судья Бен Картлидж отдал победу Махачеву со счётом 48-47, Дерек Клири сделал то же самое со счётом 49-46, Дэвид Летаби — 48-47.

Судейские записки

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.



Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и успешно провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.



Напомним, это был первый бой Махачева, когда в его углу не было наставника Хабиба Нурмагомедова.