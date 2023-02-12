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UFC 284: Махачев защитил титул, все результаты турнира

UFC 284: Махачев защитил титул, все результаты турнира
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В Перте завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Бой закончился победой российского бойца единогласным решением судей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира:

Главный кард:

Ислам МахачевАлександр Волкановски — победа Махачева единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46);

Яир Родригес — Джош Эмметт — победа Родригеса удушающим приёмом (Раунд 2);

Джек Делла Маддалена — Рэнди Браун — победа Маддалены удушающим приёмом (Раунд 1);

Джастин Тафа — Паркер Портер — победа Тафы нокаутом (Раунд 1);

Джимми Крут — Алонзо Менифилд — ничья решением большинства судей;

Предварительный кард:

Модестас Букаускас — Тайсон Педро — победа Букаускаса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);

Джошуа Кулибао — Мелсик Багдасарян — победа Кулибао удушающим приёмом (Раунд 2);

Клейдсон Родригес — Шеннон Росс — победа Родригеса техническим нокаутом (Раунд 1);

Джейми Малларки — Франсиско Прадо — победа Малларки единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Джек Дженкинс — Дон Шайнис — победа Дженкинса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Конклак Суфисара — Элиз Рид — победа Суфисары удушающим приёмом (Раунд 2);

Блэйк Билдер — Шейн Янг — победа Билдера единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Элвис Бренер — Зубайра Тухугов — победа Бреннера раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27).

Эта битва войдёт в историю! Махачев — величайший боец планеты Эта битва войдёт в историю! Махачев — величайший боец планеты
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