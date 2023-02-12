UFC 284: Махачев защитил титул, все результаты турнира

В Перте завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



Бой закончился победой российского бойца единогласным решением судей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира:



Главный кард:



Ислам Махачев — Александр Волкановски — победа Махачева единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46);



Яир Родригес — Джош Эмметт — победа Родригеса удушающим приёмом (Раунд 2);



Джек Делла Маддалена — Рэнди Браун — победа Маддалены удушающим приёмом (Раунд 1);



Джастин Тафа — Паркер Портер — победа Тафы нокаутом (Раунд 1);



Джимми Крут — Алонзо Менифилд — ничья решением большинства судей;



Предварительный кард:



Модестас Букаускас — Тайсон Педро — победа Букаускаса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);



Джошуа Кулибао — Мелсик Багдасарян — победа Кулибао удушающим приёмом (Раунд 2);



Клейдсон Родригес — Шеннон Росс — победа Родригеса техническим нокаутом (Раунд 1);



Джейми Малларки — Франсиско Прадо — победа Малларки единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);



Джек Дженкинс — Дон Шайнис — победа Дженкинса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);



Конклак Суфисара — Элиз Рид — победа Суфисары удушающим приёмом (Раунд 2);



Блэйк Билдер — Шейн Янг — победа Билдера единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);



Элвис Бренер — Зубайра Тухугов — победа Бреннера раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27).