Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за титул чемпиона промоушена в лёгком весе.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



Пресс-служба UFC сообщает, что Ислам Махачев после этой победы переместился на первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий. Раньше его занимал Алекс Волкановски.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.



Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. При этом у австралийца 25 побед.