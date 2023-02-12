Махачев: люди, не забывайте про Турцию и Сирию

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за титул чемпиона промоушена в лёгком весе.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



После боя Махачев призвал людей не забывать л ситуации в Турции и Сирии.



«Люди, не забывайте про Турцию и Сирию, мы с вами!», — сказал Махачев после боя.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.



Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. Также у австралийца 25 побед.