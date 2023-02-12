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Махачев: люди, не забывайте про Турцию и Сирию

Махачев: люди, не забывайте про Турцию и Сирию
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В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за титул чемпиона промоушена в лёгком весе.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.

После боя Махачев призвал людей не забывать л ситуации в Турции и Сирии.

«Люди, не забывайте про Турцию и Сирию, мы с вами!», — сказал Махачев после боя.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. Также у австралийца 25 побед.

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