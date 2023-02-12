Хабиб поздравил Ислама Махачева после победы

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника, Ислама Махачева с успешной защитой титула в бою с Алексом Волкановски.



«Самое главное, P4P есть», — сказал Хабиб Нурмагомедов.



«Если бы ты был, было бы легче. Одну пропустил в пятом раунде. Я же не с прохожим дрался — лучший боец в мире», — ответил Махачев.



«Самое главное, что всё позади, поздравляю тебя. Я поседел, брат», — сказал Хабиб.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.



Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. При этом у австралийца 25 побед.