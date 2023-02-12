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Хабиб поздравил Ислама Махачева после победы

Хабиб поздравил Ислама Махачева после победы
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника, Ислама Махачева с успешной защитой титула в бою с Алексом Волкановски.

«Самое главное, P4P есть», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

«Если бы ты был, было бы легче. Одну пропустил в пятом раунде. Я же не с прохожим дрался — лучший боец в мире», — ответил Махачев.

«Самое главное, что всё позади, поздравляю тебя. Я поседел, брат», — сказал Хабиб.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. При этом у австралийца 25 побед.

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