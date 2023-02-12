Махачев обратился к болельщикам после защиты титула в бою с Волкановски

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за титул чемпиона промоушена в лёгком весе.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



После боя Махачев поблагодарил болельщиков за поддержку.



«Спасибо всем, кто болел дома, переживал за меня. Очень много нюансов. Дрались утром, никогда такого не было. Но я сделал многое, переборол много и вышел подраться. И вот, новый лучший боец в мире. Спасибо», — сказал Махачев после боя.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.