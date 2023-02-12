UFC опубликовала лучшие моменты турнира UFC 284
Поделиться
В Перте завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 284. UFC опубликовала лучшие моменты турнира.
Права на видео принадлежат UFC.
В рамках главного карда в главном бою турнира встретились российский боец Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Махачев победил единогласным решением судей.
Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильского бойца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.
Алексу Волкановски 34 года. Алекс завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и успешно провёл четыре защиты. Всего на счету австралийского бойца 12 побед и одно поражение в UFC.
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
10:19
-
10:11
-
10:10
-
10:10
-
09:57
-
09:56
-
09:53
-
09:51
-
09:49
-
09:46
-
09:44
-
09:43
-
09:39
-
09:36
-
09:36
-
09:30
-
09:26
-
09:19
-
09:13
-
09:02
-
09:00
-
08:59
-
08:53
-
08:53
-
08:46
-
08:11
-
07:54
-
07:40
-
07:38
-
07:23
-
06:52
-
04:01
-
03:21
-
02:43
-
02:38
Партнерский контент