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UFC опубликовала лучшие моменты турнира UFC 284

UFC опубликовала лучшие моменты турнира UFC 284
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В Перте завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 284. UFC опубликовала лучшие моменты турнира.

Права на видео принадлежат UFC.

В рамках главного карда в главном бою турнира встретились российский боец Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Махачев победил единогласным решением судей.

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильского бойца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC.

Алексу Волкановски 34 года. Алекс завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и успешно провёл четыре защиты. Всего на счету австралийского бойца 12 побед и одно поражение в UFC.

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