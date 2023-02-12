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Волкановски: Ислам не так силён, как ожидалось

Волкановски: Ислам не так силён, как ожидалось
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Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о поражении от Ислама Махачева.

«Да, это был близкий бой. С этим ничего не поделаешь. Судьи оценили его так. Многие сказали мне: «Ты дрался классно». Я хорошо показал себя против Ислама Махачева. Но я ждал победу. Мне ничего не дают эти утешения.

В некоторых позициях я мог сделать намного больше. Ислам не был так силён, как этого ожидалось. Жаль, что не получилось показать всё, что я мог. Я пересмотрю бой и сделаю выводы. По поводу нокдауна. Он попал и донёс удар. Но я был там. Мне лучше знать, был я в сознании или нет. Могут говорить что хотят, но мне лучше знать, потому что я был в клетке», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Ислам Махачев выиграл у Волкановски единогласным решением и защитил титул чемпиона в лёгком весе.

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