Волкановски: Ислам не так силён, как ожидалось

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о поражении от Ислама Махачева.
«Да, это был близкий бой. С этим ничего не поделаешь. Судьи оценили его так. Многие сказали мне: «Ты дрался классно». Я хорошо показал себя против Ислама Махачева. Но я ждал победу. Мне ничего не дают эти утешения.
В некоторых позициях я мог сделать намного больше. Ислам не был так силён, как этого ожидалось. Жаль, что не получилось показать всё, что я мог. Я пересмотрю бой и сделаю выводы. По поводу нокдауна. Он попал и донёс удар. Но я был там. Мне лучше знать, был я в сознании или нет. Могут говорить что хотят, но мне лучше знать, потому что я был в клетке», — сказал Волкановски на пресс-конференции.
Ислам Махачев выиграл у Волкановски единогласным решением и защитил титул чемпиона в лёгком весе.
- 12 февраля 2023
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