Волкановски: бой с Махачевым был более близким, чем ожидалось
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Австралийский боец смешанных единоборств Алекс Волкановски высказался о поражении в поединке с Исламом Махачевым.
«Ислам был лучше, чем я ожидал, особенно в ударке. Я мог прибавить в некоторых моментах. Эти аспекты могли решить исход боя. Ислам недооценивал меня? Да, было такое. Сейчас я показал ему, что я действительно достоин. С другой стороны, я проиграл. Говорить, что он был не прав, будет не совсем правильно. Но я показал себя. И бой был ближе, чем ожидал Ислам и все вокруг.
Я тренировался, готовил себя выходу в клетку. Поэтому не видел поединка Родригеса и Эммета. Но знаю, что он действовал здорово и поймал соперника на треугольник. Поздравляю его с этой победой», — сказал Волкановски на пресс-конференции.
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