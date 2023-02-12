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Волкановски высказался о возможном реванше с Махачевым

Волкановски высказался о возможном реванше с Махачевым
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В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за титул чемпиона промоушена в лёгком весе.

Махачев победил австралийца единогласным решением судей и впервые защитил чемпионский пояс.

«Я слышал, что Ислам сказал что-то о рематче. Вроде бы так сказали. Ислам знает, что кто-то думает, что он не выиграл этот бой. Поэтому Махачев хочет рематча», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

Для Волкановски это первое поражение в UFC и второе в ММА. При этом у австралийца 25 побед.

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