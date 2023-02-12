Волкановски: Махачев в четвёртом раунде просто старался избежать моих ударов

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой между россиянином Исламом Махачевым и Алексом Волкановски за титул чемпиона промоушена в лёгком весе.



Махачев победил австралийца единогласным решением судей и, таким образом, впервые защитил чемпионский пояс.



«Ислам не пытался выйти на приём в четвёртом раунде. Но стоило ли расценивать эту позицию, как доминирующую? Махачев просто пытался избежать моих ударов, находясь у меня за спиной.



Ислам не был настолько силён, как ожидалось. Я мог сделать больше тейкдаунов. И я мог бы их сделать, если бы пытался. Я мог сделать больше», — сказал Волкановски на пресс-конференции после боя.